山口県上関町役場で、担当職員（手前）に申し入れ書を提出する議連幹事長の小中進田布施町議（中央）ら＝29日午後中国電力が山口県上関町で計画している使用済み核燃料の中間貯蔵施設を巡り、同町や周辺市町議員らで構成する「上関原発建設計画に反対する2市4町議会議員連盟」など3団体が29日、施設受け入れに反対するよう西哲夫上関町長へ求める申し入れ書を同町に提出した。受け入れに関し、西町長はこれまで、町議会を尊重