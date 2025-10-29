Little Glee Monsterが、本日メジャーデビュー11周年を迎えた記念として、22時より「Little Glee Monster メジャーデビュー記念日生配信 -2025-」YouTube Liveが配信することを発表した。◆Little Glee Monster 動画2014年10月29日に「放課後ハイファイブ」でメジャーデビュー後、第一線で活動してきたLittle Glee Monster。2025年3月19日にはＪリーグ2025シーズン応援ソング「For Decades」をはじめとして、新曲が多数収録された