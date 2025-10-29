「レディースＶＳルーキーズバトル」（２９日、多摩川）仲航太（２５）＝東京・１２６期・Ａ２＝が気合を表に押し出したレースを見せた。初日２Ｒでは３コースからシャープにまくり差し、９Ｒでは金田幸子（岡山）にまくられかけながらも何とか押し切った。「まくられたと思ったけど、やはりエンジンがいい。直線もターン回りも良かった」と安どの表情を浮かべた。これで２９日時点の来期適用勝率は５・５７。２期連続Ａ２キ