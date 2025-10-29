女性が不安そうに見つめているのは遠くの海。ジャマイカ南西部に現地時間28日の正午ごろ、最強クラスのハリケーンが上陸しました。白波を立て、荒れる海。屋根がなくなってしまっている建物もありました。5段階のうち、最も危険度が高いカテゴリー5の勢力で上陸した最強クラスのハリケーン「メリッサ」。上陸から約3時間後にカテゴリー4に弱まったものの、非常に強い勢力を保ち、各地に大きな被害をもたらしました。ジャマイカの北