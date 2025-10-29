「レディースＶＳルーキーズバトル」（２９日、多摩川）三嶌こころ（２４）＝香川・１３２期・Ｂ１＝がエンジンの良さに好感触を得ていた。初日８Ｒでは２コースからしぶとく食い下がって３着を確保。「乗りやすかった。１周２マークはいいターンができたし、２周１マークも回ってから進んでいた」とニッコリ。２３年５月のデビューから一歩一歩力を付けていき、今年６月の浜名湖では初めて準優に進出。着実に旋回力、整備力