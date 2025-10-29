食べる機会が極端に限られたパフェを、期間限定で味わえる特別な体験を紹介します。住所非公開 完全会員制のパフェバー「Remake easy（リメイクイージー）」と「赤坂プリンス クラシックハウス」のコラボメニューが登場。会員以外でも食べられる限定パフェは、ランチとディナーの２種類を用意。期間は2025年12月3日(水)までです。｜会員制パフェバーの味が今だけオープンに100年ほど前、パリの名門レストランで誕生したパフェ。「R