芦北町の山中で大量の土のうが野ざらしのまま積み上げられ、黒い水が流れ出た問題。木村知事は「非常に大事な問題」として、適切な指導を行っていく考えを示しました。■熊本県・木村敬知事「この問題は非常に大事な問題だと思っております。本当にこれが廃棄物ではないと 言い切れるか業者と協議しながら適切に指導してまいります」 この問題は、芦北町の山中に野ざらしのまま置かれた大量の土のうの一部から黒い水が流れて出