ことし8月の名古屋・大須。時刻は午前3時36分。卑劣な犯行の一部始終を防犯カメラがとらえていました。 【写真を見る】名古屋･大須で路上強盗 卑劣な“犯行の瞬間”がカメラに… 殴られた男性は頭の骨を折るなど重傷 30代の男女2人を逮捕 手に棒のようなものを持った人物は、しゃがみ込んだ男性に、振りかざして威嚇しているように見えます。 そして…被害者を殴り、何かを奪うような様子も。犯人はそのまま立ち去りました。