大分市の高校生が、県内の観光地をデジタル空間で楽しむコンテンツを開発し、企画から販売までを手がける模擬企業を立ち上げました。 【写真を見る】高校生が大分の観光名所をデジタル再現スマホで楽しむバーチャル観光カード販売開始 模擬企業を立ち上げたのは、岩田高校プロジェクト部の生徒3人です。3人は別府市の「海地獄」や湯布院町の「金鱗湖」など大分県内の観光名所をデジタル空間で再現したコンテンツを