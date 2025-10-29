コレサワが、10月30日のFM802「EVENING TAP」にて新曲「あたしの恋人」が初オンエアされることを発表した。本楽曲は、11月12日にリリースされるデジタルEP『あたしの恋人 E.P』に収録される新曲。“大切な人がいつまで恋人でいてくれるのだろう”という気持ちを歌った、少し切ないラブソングで、大切な人と今一緒に居られる時間を大事にして欲しいというメッセージが込められているという。80年代洋楽ヒット曲のような大きなグルー