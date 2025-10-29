◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が２回１死の第１打席で左前安打を放ち、日本シリーズ（Ｓ）開幕から１３打席目で初めてＨランプをともした。大山は前夜（２８日）の第３戦でも６回無死一、二塁で中飛に倒れるなど、３打数ノーヒット。「紙一重とかそういう問題じゃないですし…。流れを全て止めてしまっているというのもあるので、こうなってしまっているの