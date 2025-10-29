中日の森駿太内野手が２９日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、２０万円アップの年俸６２０万円でサインした（金額は推定）。桐光学園から２４年のドラフト３位で入団。フルスイングが魅力で、高校では通算４８本塁打を記録した。未来の中軸候補として期待される森駿は、９月２３日のヤクルト戦（神宮）に「７番・三塁」でプロ初出場を果たすと、右前へのプロ初打をマーク。２軍では、７４試合に出場して、