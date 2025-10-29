◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）ソフトバンクの山川穂高内野手が、日本シリーズのタイ記録となる３試合連続本塁打を放った。１６年の第１〜３戦に放った広島・エルドレッド以来６人目。両軍とも初回３者凡退で迎えた２回先頭。阪神・高橋に簡単に２球で追い込まれながら、ファウルで粘った後の４球目の直球をバックスクリーンに運んだ。「打ったのは真っ直ぐ。少し先でしたが、い