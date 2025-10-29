ＪＲＡは１０月２９日、今週から初来日して天皇賞・秋でアーバンシックに騎乗予定のアレクシ・プーシャン騎手（２５）＝仏国＝に１１月１日から１２月２９日まで短期免許を交付することを発表した。身元引受調教師は田中博康調教師＝美浦＝。契約馬主は吉田和美氏。また今年１月に短期免許で来日していたトム・マーカンド騎手（２７）＝英国＝には、１１月８日から１２月２８日まで交付される。身元引受調教師は宮田敬介調教師