◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）阪神・高橋遥人投手が日本シリーズ（Ｓ）初登板初先発し、いきなりソフトバンクの４番・山川にバックスクリーンへのソロアーチを許した。２回の先頭で対戦。カウント２―０と追い込んでいたが、４球目の１４８キロの直球が真ん中高めに入り、完璧に捉えられた。高橋は１７日のＣＳ最終ＳのＤｅＮＡ戦（甲子園）でも８回１死まで無安打投球を続け