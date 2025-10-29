名古屋港で海に沈んでいた車が29日に引き揚げられ、車内から性別と年齢のわからない1人の遺体が見つかりました。 20日、名古屋港の空見ふ頭の岸壁から約3m離れた海中に、軽自動車1台が沈んでいるのが見つかりました。 29日午前9時前、警察などが海中から車を引き揚げたところ、車内から年齢と性別のわからない1人の遺体が見つかりました。 遺体は服を着ていて、運転席でシートベルトを装着した状態だったという