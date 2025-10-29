女優のダコタ・ファニング（３１）は、ロサンゼルスでの学生時代から親交があるメアリー＝ケイトとアシュレー・オルセン姉妹が創設した高級ブランド「ザ・ロウ」の服しか着ていないという。 【写真】メアリー＝ケイトとアシュレー・オルセン姉妹 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』などで知られるダコタは、英紙サンデー・タイムズのインタビューで、「いつも『着る服が