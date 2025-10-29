トランプ大統領は日本での予定を終え、29日、韓国に出発しました。高市首相とトランプ大統領の会談で焦点となった「防衛費の増額」。29日に行われた、日米防衛相会談でさらなる要求はあったのでしょうか。■高市首相「最大の成果」も警戒“具体的な数字”要求は高市首相は、SNSに大統領専用ヘリ「マリーンワン」の中で笑顔を見せる両国首脳の写真を投稿。「私の素晴らしい盟友のトランプ大統領と共に！」とつづられていました。