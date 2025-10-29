小泉防衛大臣はきょう、アメリカのヘグセス国防長官と会談しました。高市総理がトランプ大統領に防衛費を増額する決意を伝えるなか、アメリカ側から具体的な要求はあったのでしょうか？高市総理「日本の防衛力を抜本的に強化して、この地域の平和と安定により一層、積極的に貢献していきます」きのう、トランプ大統領に対し、防衛費を増額する決意を伝えた高市総理。きょう、日本を発ったトランプ大統領は韓国に向かう機内で…アメ