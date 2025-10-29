人気日本人女子レスラーが海外で打ち立てた金字塔「914日無敗記録」をめぐり、あるレジェンド・レスラーが今になって“物申す”発言を行い大論争に。その後、SNS上で本人が見せたエレガントな“返し”にも注目が集まっている。【映像】日本人女子、狂気のフェイスペイントと“決意の反論文”WWEスーパースターのアスカがXで発した、連勝記録をめぐる“ひと言”が話題をさらっている。発端は、先日引退した元WCW／WWEのレジェ