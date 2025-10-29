半島振興対策促進大会で、あいさつする和歌山県の宮崎泉知事＝29日午後、東京都千代田区半島部を有する地方自治体の代表が集まる半島振興対策促進大会が29日、東京都内で開かれ、防災やインフラ整備に関する予算の確保などを国に求める決議を採択した。大会終了後、国土交通省に提出した。人口減や高齢化が進む中、三方を海に囲まれた地理的特性を考慮する必要があると訴えた。決議は、2024年1月の能登半島地震を念頭に「住民