アメリカのトランプ大統領と韓国の李在明大統領がきょう、首脳会談を行い、関税などについて協議しました。現地で取材している、ソウル支局の中道記者がお伝えします。あちらに見えるホテルでまもなく、トランプ大統領と李在明大統領の晩さん会が開かれます。そして、この場所では韓国の大手テレビ局が特設スタジオをつくって大々的に報道しています。こちらではかなり関心が高く、トランプ大統領の到着からこれまでを生放送で伝え