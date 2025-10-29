「一軍が優勝できなくて、“若手選手の育成ができていない”という評価だったので、これは責任を取らなきゃいけないということを伝えました。自分の中でケジメをつけたということです」【写真】桑田氏の息子・Mattが公開した美人母との親子ショット10月28日、読売ジャイアンツで二軍監督を務めていた桑田真澄氏（57）が、今シーズン限りで退団することを各スポーツ紙が報じた。球団から「若手選手の育成失敗」を指摘されたという