なぜゴッホは日本の浮世絵を愛したのか。多摩美術大学名誉教授の西岡文彦さんは「当時のパリで起きていた空前の浮世絵ブームの影響が大きい。それにはひとりの日本美術商が大きくかかわっている」という――。（第2回）※本稿は、西岡文彦『わかるゴッホ』（河出文庫）の一部を再編集したものです。ゴッホ『太陽と種まく人』（1888）。種まく人を、浮世絵で開眼した輝かしい色彩で描く作品（写真＝vggallery.com／クレラー・ミュラ