岐阜県高山市の「堤果樹園」は、昼夜の寒暖差が生む濃厚な甘みとシャキッとした食感のリンゴが自慢の人気の農園です。時間無制限で楽しめるリンゴ狩りは、家族連れや観光客に大人気です。 ■完熟の見極めは“お尻の色”がポイント 標高約800メートルの岐阜県高山市の「堤果樹園」では、朝晩の寒暖差が大きいことから、甘みと酸味のバランスがよく、 “シャキッとした”食感のリンゴが育てられています。