鏡餅の出荷が10月29日から、新発田市の工場で始まりました。トラックの荷台いっぱいに積み込まれた、鏡餅。新発田市のサトウ食品の工場では出発式が行われ、会社の関係者が配達の無事を祈りました。正月の風物詩のひとつ、鏡餅。来年の干支・ウマのマスコットが装飾されたものや、プラスチックの使用量を抑えた環境にやさしいものなど、16種類がラインナップされています。今年はコメの価格高騰の影響も出ているといいます。〈サト