七宝電報「慈しみ（いつくしみ）」NTT東日本およびNTT西日本（以下、NTT東西）は、新たに弔慰用電報台紙、七宝電報「慈しみ（いつくしみ）」（以下、同商品）を11月1日から販売を開始する。同商品は、銀色の箔押しが美しい高級感のある台紙に、清らかな一輪の百合が印象的な電報台紙。葬儀・告別式・法事・法要などのお悔やみの場で、故人を偲ぶ哀悼の意を届ける電報台紙として利用できる。百合が描かれた七宝プレートはガラス釉薬