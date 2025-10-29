銀座コージーコーナーは、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で11月1日から「Let's芋ホリデイ」を販売する。さつまいもの収穫が最盛期を迎えるこの時期、自宅の食卓で本格的な芋ほり体験ができるケーキ、「Let's芋ホリデイ」を期間限定で発売するす。昨年の発売時には、SNSを中心に「子どもが喜びそう」「おもしろい」などと