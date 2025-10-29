中世の瀬戸内海はどのような場所だったのか。名古屋市立大学大学院の川戸貴史教授は「海運の要衝として栄える一方、海賊による略奪行為が横行した。彼らは金銭で手懐けておけば、水先案内人の役割を担った」という――。（第3回）※本稿は、川戸貴史『商人の戦国時代』（ちくま新書）の一部を再編集したものです。村上海賊の軍艦の模型。村上海賊ミュージアム所蔵（写真＝Alex K／CC-BY-SA-2.5／Wikimedia Commons）■経済的に重要