秋といえば食欲の秋！金沢駅で開かれたおいしい県産食材のイベントを取材しました。渡邉百音フィールドキャスター「能登豚のトンカツや五郎島金時を使った炊き込みご飯など県産食材を使ったお弁当がズラーっと並んでいます。こちらのイベント、その名も「おべんとうde良弁当です」金沢駅もてなしドーム地下広場で開かれたイベント。地元の食材を使ったお弁当で石川を盛り上げようと、県飲食業生活衛生同業組合が初めて開きました。