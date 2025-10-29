スイス・インターナショナル・エアラインズは、東京/成田〜チューリッヒ線を期間増便する。現在は、東京/成田発が月・火・木・土・日曜、チューリッヒ発が月・水・金・土・日曜の週5往復を運航しており、期間中は東京/成田を水・金曜に出発する2往復を追加して、1日1往復を運航する。増便期間は、東京/成田発2026年3月20日から5月30日までと10月7日から25日まで、チューリッヒ発は前日。それ以外の期間は週5往復を継続する。機材は