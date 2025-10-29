「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」伊藤園は、全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト」の一環で共同開発した「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」を、11月3日に販売を開始する。「ニッポンエールプロジェクト」は、「日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう」という「ニッポンエール」