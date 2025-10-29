「果汁グミゴールドキウイ」明治は、くだもののおいしさをぎゅっととじこめた「果汁グミ」ブランドから、「果汁グミゴールドキウイ」を11月4日に、「果汁グミ弾力プラスもも」を11月18日に、発売する。「果汁グミ弾力プラスもも」グミ市場は、仕事や家事の合間の気分転換、子どものおやつなど、さまざまな場面で楽しまれるようになり、近年大きく成長を続けている。今回、長年支持を得ている「果汁グミ」ブランドから、噛み応えが