「中国四大料理ランチ&ディナー」ロイヤルパークホテルは、11月1日〜12月30日の期間限定で、B1F 中国料理「桂花苑」において「中国四大料理ランチ＆ディナー」を発売する。また、11月28日には「桂花苑」料理長によるディナーイベント「齊藤料理長賞味会」を開催する。「桂花苑」では、広東料理を軸に、味の濃淡や食感のバランスにこだわり、各地方料理の個性を際立たせた「中国四大料理ランチ＆ディナー」を用意した。ディナー