日本漢字能力検定協会は、恒例「今年の漢字」の募集を11月1日にスタートする。【画像】「今年の漢字」平成→令和で異なる上位勢その年の世相を“漢字一字”で表現し、京都・清水寺で発表される「今年の漢字」は、2025年で30周年を迎える。1995年に第１位に選ばれた「震」から、2024年の「金」まで30回の開催で、合計23字の漢字が選ばれてきた。平成・令和の時代をまたぐ30年で、「今年の漢字」はどのような変遷を振り返る。