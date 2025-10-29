「東京ディズニーリゾート」のお正月（イメージ）東京ディズニーリゾートは、来年1月1日から1月12日の期間、お正月のスペシャルイベントを開催する。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、和服姿で新年を祝う華やかな音楽と共にゲストの人々に新年の挨拶をする「ニューイヤーズ・グリーティング」を実施する。パークのエントランスでは、ミッキーマウスのほか、来