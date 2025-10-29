県内は29日も気温が下がり今シーズン1番の冷え込みとなったところもありました。そんな中、暖かさを感じるような鮮やかなヒマワリ畑が見ごろを迎えています。県内は29日も内陸を中心に冷え込み、湧水町では川の水面を漂う川霧が見られました。伊佐市大口では前日よりさらに2度ほど下がり5.1度、さつま町柏原では6度を観測しました。（道行く人）「急に寒くなった感じ」「手袋をしてこないと手が冷たいねって犬に言ってい