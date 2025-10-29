お世話人形「メルちゃん」の公式X（旧Twitter）アカウントは10月28日、投稿を更新。「SMBC日本シリーズ2025」を現地観戦したことを報告し、写真を公開しました。【写真】日本シリーズを現地観戦するメルちゃん「ようチケット取れたな」同アカウントは「やきゅう みに きたよ」とつづり、2枚の写真を投稿。同日、兵庫県・阪神甲子園球場で行われた日本シリーズ第3戦を観戦しています。写真のメルちゃんは、阪神タイガースのユニフォ