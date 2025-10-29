◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク―阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンク・山川穂高内野手（33）が3試合連続の本塁打を放った。0―0の2回先頭の打席で、阪神・高橋の148キロ直球を捉え、甲子園のバックスクリーンに打ち込んだ。ソフトバンクの大砲が放った豪快な一発に球場は沈黙。ソフトバンクファンの大歓声の中、山川の「どすこい！」パフォーマンスが響き渡った。3試合連発は中西太（西鉄）、ランディ