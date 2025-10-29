ドジャース・大谷＝15日、ロサンゼルススポーツビジネス専門の米メディア、スポーティコは28日までに、大谷翔平が所属するドジャースが2024年の総収入で米大リーグの球団として初めて10億ドル（約1520億円）を突破したと伝えた。昨年のワールドシリーズ（WS）で下した東の名門ヤンキースを西の雄がビジネス面でも「撃破」したことに、大谷が貢献したと詳報した。10億ドルの大台到達は米プロフットボールNFLの人気チーム、カウ