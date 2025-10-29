報道陣の取材に答える旧統一教会の幹部の勅使河原秀行氏＝29日午後、東京都渋谷区世界平和統一家庭連合（旧統一教会）は29日、献金トラブルが生じた元信者らに対し2〜9月に解決金として計約8億2千万円を個別に支払ったと明らかにした。解決金の支払いは、安倍晋三元首相銃撃事件が起きた2022年7月以降、計約69億4千万円（965件分）となった。これとは別に集団調停で計約13億3900万円を支払うことで合意しており、元信者らへの対