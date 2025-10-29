女児のスカート内を盗撮したなどとして、愛知県警は29日、性的姿態撮影処罰法違反容疑で名古屋市立小の元教諭の男（40）を再逮捕した。逮捕は3回目。押収品から複数の女児が盗撮されたとみられる画像が計1万点以上見つかった。