沖縄県の玉城デニー知事（右）から要望書を受け取る黄川田沖縄北方相＝29日午後、沖縄県庁黄川田仁志沖縄北方担当相は29日、沖縄県を訪れ、玉城デニー知事と会談した。米軍基地負担の軽減や沖縄振興予算の確保などを求める要望書を手渡され「沖縄の発展に全力で取り組む」と述べ、内容を精査する考えを示した。高市政権発足後、閣僚の沖縄訪問は初めて。玉城氏は、米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）の名護市辺野古移設の断念を