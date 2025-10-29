飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は２９日、開幕した。１Ｒに登場した早川清太郎（４３＝伊勢崎）はＳ５番手に付けると混戦の２番手争いを持ち前の巧みなさばきで突破して２着でゴールした。今年前半はタイヤの跳ねに苦しんだが最近はその跳ねが軽減。それに伴って成績も戻ってきた。近況は４節連続優出中。前節の地元戦は初日から３連勝で勝ち上がっての準優勝だった。初日のレース後は「最近の中では跳