各地で相次いでいるクマによる被害を受け、政府は関係する閣僚を集めた初めての会議を30日に開きます。木原官房長官：従来の対策パッケージでは想定し得なかった、より包括的かつ機動的な対応が求められていると認識している。政府は、クマ被害対策に関する省庁の連絡会議を30日に開く予定でしたが、木原官房長官は、これを関係閣僚による会議に格上げすると発表しました。木原官房長官は、クマによる被害が多様化・広域化している