飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」が２９日、開幕した。この大会初出場の吉林直都（２６＝浜松）は６Ｒ、大外から鋭い飛び出しで２番手につける。先手を奪った丹村飛竜を追うが「タイヤが良くなかった。すごい滑って厳しかった」とペースを上げられず苦戦、若井友和に抜かれ３着となった。それでも見事なカマシを披露するなど見せ場はつくった。「スタートは練習から良かった。切れはいいと思う。このメン