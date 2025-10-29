ソフトバンクの今宮健太内野手（３４）が２９日の阪神との「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第４戦（甲子園）のベンチ入り登録を外れた。今宮は２８日の第３戦に「６番・遊撃」で先発出場。６回に落ちれば同点という後方の打球をジャンピングキャッチで捕球する好守備を見せたが、その際に右かかとを痛めたという。この日は一度グラウンドに姿を見せたものの、試合前の打撃練習や守備練習には参加せず別メニュー調整。ベ