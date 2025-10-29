フリーアナウンサー神田愛花（45）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にMCとして出演。交際前の男性の自宅で確認することを明かした。ゲストの元BiSHハシヤスメ・アツコとセントチヒロ・チッチから結婚相手の選び方を聞かれた神田は夫でお笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（53）との結婚を決めた理由を明かした。そしてMCのハライチ澤部佑（39）から「今のご主人の前にあるんですか？結婚を少し考えたとか」