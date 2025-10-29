【1/35 TYPE03 火龍（KARYU）】 【1/35 TYPE03 火龍（KARYU）2P COLOR】 2026年1月発売予定 価格：各6,490円 ピーエムオフィスエーはプラモデル「1/35 TYPE03 火龍（KARYU）」と「1/35 TYPE03 火龍（KARYU）2P COLOR」を2026年1月に発売する。価格は各6,490円。オンライン販売特典としてパイロットフィギュアが付属する。予約は10月末まで。 「TYPE0