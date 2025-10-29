博多織や久留米絣（かすり）など、福岡の伝統的工芸品を集めた展示販売会が29日から、福岡市で始まりました。 八女提灯の技術で作られ、八女の手すき和紙が使われたインテリア照明に、久留米絣で作られた枕カバー。福岡市の大丸福岡天神店で開かれている「ふくおか伝統工芸 びびび！展」です。博多織や博多人形など、経済産業大臣が指定する伝統的工芸品の魅力を知ってもらおうと、福岡県と大丸がコラボして初めて開かれ